عبد المنصف يحفز حارس الإسماعيلي لاستعادة مستواه

حرص محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، على عقد جلسة مع أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الفريق، على هامش مران الدراويش الذي أقيم مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري.

يأتي ذلك في إطار الجلسات المستمرة للجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين في الفترة الحالية لاستعادة الثقة سعيًا وراء تحقيق مردود إيجابي لتعديل مسار الفريق بجدول الدوري.

ويستعد الدراويش في الوقت الحالي لمواجهة الفريق القاهري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية في إطار الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية. ويدخل الإسماعيلي مساء اليوم معسكرًا مغلقًا بمقر النادي تحضيرا لهذه المباراة الصعبة والمرتقبة.