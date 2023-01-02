كوريا الجنوبية: صادرات المنتجات الزراعية والسمكية تسجل رقما قياسيا في عام 2022

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي، متجاوزة حاجز 10 مليارات دولار أمريكي للعام الثاني على التوالي، حسبما أفادت الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والثروة السمكية والأغذية في بيان لها اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشركة قولها إن صادرات السلع الزراعية والسمكية ارتفعت بنسبة 45ر5% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 98ر11 مليار دولار في عام 2022.

وتجاوزت صادرات البلاد من السلع الزراعية والسمكية، حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في العام الماضي لتصل إلى 36ر11 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن هذا الارتفاع يرجع بشكل جزئي إلى المعكرونة سريعة التحضير والأعشاب البحرية المجففة ومنتجات الأرز المصنعة.

وأضافت أن صادرات الكيمتشي الكوري التقليدي ارتفعت إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة.

وتعهد وزير الزراعة "تشونج هوانج-كيون" بتقديم دعم مكثف لتحقيق صادرات بقيمة 10 مليارات دولار في العام المقبل مرة أخرى.