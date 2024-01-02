النيابة العامة بالمنيا تقرر التحفظ على جثتين مجهولتين في مشرحة المنيا العام

قررت النيابة العامة ببندر المنيا، التحفظ على جثتين مجهولتين داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، تم العثور عليهما في حوادث منفصلة، ولم يتم تحديد هويتهما بعد، وذلك لحين التعرف عليهما من قبل أهليتهم، وطالبت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الجثتين والتعرف عليهما.

وأثبت الفحص الأولي للجثتين، وتقرير مفتش الصحة، أنهما توفيا قبل 8 أيام نتيجة إصابتهما بحالة الغرق المعروفة بـ"إسفكسيا"، كما تبين أن الجثة الأولى تبلغ من العمر 30 عامًا تقريبا، والأخرى تبلغ 35 عاما تقريبا.

يجدر بالإشارة، إلى أنه في حال استقبال المشرحة لجثة مجهولة الهوية، فإنه يتم تحديد سن المتوفى تقريبا من خلال الأسنان أو مدى كراديس العظام وهو الجزء الطويل من العظم، فيما يكتشف الأطباء وقت الوفاة من خلال مراحل تحلل الجثة.

وقررت النيابة العامة، سحب عينة "DNA" من الجثتين لتحليلها والاحتفاظ بها لاستخدامها في حالة وصول أحد من أقاربه للتعرف عليه، وتقرر حفظ الجثة داخل مشرحة، وفي حالة عدم الاستدلال على هويته أو أقاربه، يتم إخطار النيابة العامة خلال مدة 3 أشهر التي تصدر قرارًا بدفنها بمقابر الصدقة، ويتم وضع رقم الجثة على القبر.