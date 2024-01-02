وكيل صحة قنا يوجه بمتابعة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى

وجه الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، فريق المتابعة بالمديرية للمرور على عدد من مستشفيات المحافظة، بهدف الوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بتلك المستشفيات.

واستهل الفريق جولته بتفقد مستشفى الصدر، حيث تواجد الفريق الطبي، والفرق المعاونة، والتزام الفرق الطبية، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين على المستشفى، ومدى توافر رصيد كافٍ من الأكسجين، ومستوى مكافحة العدوى بغرف المرضى.

وأكد "بدران"، أن جولة الفريق استمرت بمتابعة مستشفى حميات قنا، حيث تفقد الفريق الاستقبال، ومراجعة تذاكر المرضى، والتسجيل الصحيح لحالات الدخول، بالإضافة لمتابعة حالات العناية المركزة، ومدى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مع التشديد على عدم شراء المرضى أي أدوية من الخارج، وتوافر رصيد كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف وكيل صحة قنا، أن جولة المتابعة لفريق المديرية قد استمرت بتفقد عيادات الجلدية، وذلك لمتابعة المترددين على العيادات، وصرف الأدوية لهم، والتزام الفرق الطبية بأوجه مكافحة العدوي، وكذا التوجيه بصيانة الأجهزة وفقاً لخطة الصيانة الموضوعة.

وشدد على ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لمنافذ الخدمة الصحية المختلفة بالإدارات الصحية، والمستشفيات للوقوف الصحيح علي خدماتها الصحية، ومراجعة كل المعوقات والسلبيات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح المسار، وذلك بما يتلائم وتوجيهات وزير الصحة والسكان بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.