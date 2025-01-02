 رئيس مركز القدس للدراسات: 2025 سيشهد تداعيات زلزال 7 أكتوبر على إسرائيل - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2025 4:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس مركز القدس للدراسات: 2025 سيشهد تداعيات زلزال 7 أكتوبر على إسرائيل


نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 4:45 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 4:45 م

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن عام 2025 سيشهد تداعيات زلزال 7 أكتوبر على إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحرب تعني تغيير الوضع، حيث تبدأ بأهداف وأطراف معينة وتنتهي بأهداف وأطراف مختلفة.

وأضاف عوض، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن الحرب بدأت في قطاع غزة، ثم انتقلت إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن هذه الجبهات ما زالت مفتوحة ولم تُغلق حتى الآن.

وذكر أن جنوب لبنان ربما يكون مهيأ للعودة إلى الاشتباك، مشيرًا إلى أن ما احتلته إسرائيل من سوريا يبلغ 440 كيلومترًا، وبالتالي فهي أكبر من مساحة قطاع غزة البالغة 350 كيلومترًا.

ونوه أن توسع الاحتلال في اعتداءاته سيؤدي إلى حدوث العديد من الاشتباكات والمواقف، بالإضافة إلى الحرب التي قد تبدأ على اليمن بشكل مختلف، وهو قرار أصدرته إسرائيل وأمريكا.

وأكمل: «2025 ليس عام التسويات، بل استمرار هذه الاشتباكات، إذ تغيرت جغرافيا منطقة الشرق الأوسط».

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