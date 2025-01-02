جروس يكشف نقاط القوة والضعف في المصري

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عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للاقتراب بنسبة كبيرة من التأهل للدور التالي.

وطالب جروس لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد والتركيز في الفترة الحالية في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة خلال شهر يناير الجاري سواء محلياً أو أفريقياً.

وأكد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة، وفي نهاية الجلسة شرح جروس بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المصري المرتقب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب