دورية إسرائيلية معززة بدبابات ميركافا تتوغل في أطراف بيت ليف جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن دورية معادية معززة بدبابات الميركافا وآليات وجرافة، توغلت في أطراف بيت ليف، التي لم تبلغها خلال عملية التوغل البري.

ونوهت في خبر عاجل لها، صباح الخميس، أن جنود الاحتلال فتشوا بعض المنازل والأحراج الموجودة في المنطقة.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وارتكبت إسرائيل 336 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الثلاثاء الماضي، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و39 جريحا، وفق إحصاء لوكالة «الأناضول»، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.