مصرع شاب وشقيقته في حادث تصادم بكرداسة

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لقى شاب وشقيقته مصرعهما، إثر حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن أثناء قيادة شاب دراجة نارية وبصحبتة شقيقتة أصطدم بسيارة نقل، مما أسفر عن مصرعهما، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.