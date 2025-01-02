14 شهيدا في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مفترق العيون واللبابيدي غرب مدينة غزة، ومبنى وسط مدينة خان يونس.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال محيط مفترق العيون، كما استشهد ثلاثة آخرون إضافة إلى عدة إصابات، جراء استهداف الاحتلال مواطنين في محيط مفترق اللبابيدي، غرب مدينة غزة.

وفي خان يونس، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، جراء غارة للاحتلال استهدفت مبنى وسط مدينة خان يونس.

كما أصيب 3 مواطنين بينهم امرأة جرّاء إطلاق طائرات الاحتلال المُسيّرة «كواد كوبتر» قنبلة في ساحة مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة المخيّم الجديد شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو مناطق في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 52 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,581 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.