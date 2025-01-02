وزير الرياضة: 211 مليون جنيه حجم الإنشاءات الشبابية والرياضية بمطروح

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن حجم الإنشاءات الشبابية والرياضية بمطروح، وصل إلى 211 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب على تواصل مع شباب مصر، بهدف دمج الشباب في المحافظات كافة.

وجاء ذلك خلال لقاءً حوارياً مفتوحاً، عقده الوزير واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وخريجي أكاديمية ناصر، وأعضاء أندية التطوع، ونادي القيادات الشبابية، وذلك بمكتبة مصر العامة بمرسى مطروح.



وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيًا الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية .

من جانبه أكد محافظ مطروح، أهمية الوعي من أجل الحفاظ على الوطن في إطار استكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" عقلياً وبدنياً، واهتمامه ورعايته للشباب ودعمه الدائم لهم، وتأهيلهم للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة.

ومن المقرر أن يشمل برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح، افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب مطروح، وحضور مباراة كرة القدم في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، وتفقد الأنشطة الكشفية وأنشطة الجوالة بمركز شباب ومطروح.

وتفقد معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة، ومعرض المبادرات الفائزة ببرنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية، ومعرض الفنون التشكيلية، والنادي الثقافي، وكذا مباراة كرة اليد ضمن تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح، وعروض المشروع القومي للبطل الأوليمبي في لعبة الجودو، بالإضافة إلى المشروع القومي الف بنت ألف حلم، وعرض رياضي لفريق اللياقة البدنية.



ويتضمن برنامج الزيارة تفقد فعاليات برنامج "يلا كامب" بمدينة سيوة، والمشاركة في مهرجان المشي، وتفقد تدريبات اللياقة البدنية للشوارع والميادين العامة، وجولة بقلعة شالي ومتحف التراث، والتوجه لمركز التخاطب والتكامل الحسي، وتفقد فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي مهارتي" بمركز شباب سيوة، وحضوره الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية ,بحضور شباب وشيوخ وعواقل وقيادات وشيوخ وعواقل واحة سيوة بالقرية الأولمبية بسيوة.