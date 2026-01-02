ليلة رأس سنة صاخبة في العاصمة الألمانية: 2340 بلاغا وتوقيف 430 شخصا

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين أنها تلقت بلاغات واستدعاءات للتدخل في 2340 حالة خلال ليلة رأس السنة المنصرمة، أي بمعدل يقرب من 200 عملية تدخل في الساعة بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحًا، بحسب حصيلة الشرطة.

وبشكل عام، تم فتح نحو 800 تحقيق في جرائم مختلفة، تعلق معظمها بانتهاكات قانون الأسلحة وقانون المتفجرات. كما شملت القضايا الاعتداء على أفراد شرطة، ومقاومة السلطات، وإضرام حرائق، وإحداث إصابات جسدية، والإخلال بالأمن العام.

وألقت الشرطة القبض على 430 شخصًا. وتم احتجاز 14 مشتبهًا بهم لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم، فيما مثل 7 أشخاص أمام قاضٍ لإصدار أوامر توقيف بحقهم.

وتم تسجيل إصابة 35 فردا من الشرطة، معظم هذه الحالات بسبب الهجمات المكثفة بالألعاب النارية، واستدعت حالة اثنين من المصابين علاجهما في القسم الداخلي في المستشفى.

وأفادت الشرطة بأن عناصرها تعرضوا خلال تظاهرة يسارية بعنوان "رأس السنة في السجن" في حي موآبيت لهجمات " بشكل مكثف بالألعاب النارية". وبعد وقت قصير من منتصف الليل، قام نحو 150 شخصًا في حي كرويتسبرج بإلقاء زجاجات وألعاب نارية بشكل متعمد على أفراد شرطة. وفي حوالي الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا، أُلقيت حجارة وصواريخ نارية من وسط حشد من الناس في حي وسط باتجاه سيارة شرطة.

وفي موآبيت أيضًا، قام نحو 500 شخص بأعمال شغب في أحد الشوارع. وقالت الشرطة إن "الهجمات بالألعاب النارية كانت كثيفة لدرجة أن فرق الإطفاء في برلين لم تتمكن من التدخل لإخماد الحرائق". وقالت الشرطة إن الأوضاع لم تبدأ إلا بعد استخدام مدفع مياه وتوقيف أشخاص بعينهم.

وفي حي شبانداو، انقلبت بطارية ألعاب نارية مشتعلة، ما أدى إلى اشتعال مستودع للألعاب النارية قريب منها بفعل أحد المقذوفات. ونتيجة لذلك، انفجرت قنبلة كروية تسببت في تحطيم الواجهة الزجاجية لأحد المتاجر.