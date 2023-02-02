الادعاء العام الإسرائيلي يطالب نتنياهو بالابتعاد عن مساعي تغيير النظام القضائي

قالت المدعية العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي.



وقالت جالي باهراف ميارا في بيان، إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد.



وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات، وفقاً لوكالة "رويترز".



ولم يدل نتنياهو بأي تعليق حتى الآن، واتهم ياريف ليفين وزير القضاء، ميارا، في بيان: "بمحاولة منع رئيس الوزراء من التعبير عن مواقفه" فيما يتعلق بالإصلاحات التي يقول إنها ستؤثر على سلطاتها".



وقال المشرع المشارك في الائتلاف الحاكم سيمشا روثمان، إن الإصلاح القضائي لا علاقة له بالقضية الجنائية المرفوعة على نتنياهو، وإن حديث باهراف ميارا لن يكون له أي تأثير على إقرار التغييرات.



وكان روثمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يتحدث لدبلوماسيين وصحفيين في مركز القدس للشؤون العامة.



وفي بيان صادر عن رؤساء الائتلاف الحكومي، عبر حزب نتنياهو ليكود، عن موقف مماثل للذي تبناه ليفين وروثمان.



وعُينت باهراف ميارا، في ظل الحكومة السابقة التي أطاحت بنتنياهو في عام 2021.



ويقول رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية متشددة، إن القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية.



كما وصف وزراء في حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين، متابعًا: "لكن خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريع أو إصدار حكم ضد الحكومة دفعت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد".



ويقول منتقدو التغييرات المقترحة إنها ستؤدي إلى تسييس القضاء والنيل من استقلاله وتقويض الديمقراطية وتشجيع الفساد والإضرار بالاقتصاد.



وفي مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام أمريكية في الفترة الأخيرة، دافع نتنياهو عن الخطة في مسعى لتهدئة المخاوف من أن المستثمرين سيفرون من إسرائيل إذا أصبحت الخطة قانونا.



وقال نتنياهو لشبكة فوكس بيزنس، الأربعاء: "أعتقد أنها ستساعد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير"، مضيفًا أن التعديل في النظام القضائي سيساعد على تقليص التقاضي غير الضروري.



وأضاف ماكسيم ريبنيكوف، مدير ستاندرد اند بورز جلوبال ريتينجز للتصنيف الائتماني، لوكالة رويترز، إن التغييرات المقترحة يمكن أن تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل وإن عشرات الخبراء الاقتصاديين حثوا نتنياهو على العدول عن الخطة.



واتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل منظمات إسرائيلية معنية بالبيئة، والتي عبرت عن اعتراضها على التغييرات المقترحة.



من جهته قال اتحاد الحياة والبيئة، وهو مظلة تشمل منظمات رائدة في مجال البيئة في البلاد، إن المنظمات تعتمد على المحاكم في معاركها لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الطبيعة والصحة العامة.



وأضاف في رسالة إلى نتنياهو وليفين "لقد صار واضحا لنا أن التغييرات قيد النقاش بشأن النظام القضائي من المتوقع أن تلحق ضررا خطيرا بقدرتنا ... على العمل لصالح البيئة والصحة".