وليد صلاح الدين يكشف سر ارتفاع مستوى شريف وهاني

أشاد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمستوي المارد الأحمر أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وقال وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج «في الملعب وإنت سايق» مع الإعلامي إبراهيم فايق على إذاعة ميجا إف إم: «لاعبو الأهلي لديهم جدية كبيرة خلال الفترة الحالية في بطولة كأس العالم للأندية من أجل الوصول لأبعد مدى في البطولة ومواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي».

وأضاف: «الصفقات الجديدة في النادي الأهلي تسببت في ارتفاع مستوي عدد من اللاعبين مثل محمد شريف ومحمد هاني الذي ارتفع مستواهم بعد عودة كهربا والتعاقد مع خالد عبدالفتاح بجانب تألق لاعبي الوسط بعد التعاقد مع مروان عطية».

وتابع: «الأهلي تميز أمس أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي أنه قام بالتحضير بشكل جيد قبل المباراة وأن المارد الأحمر استغل أن مستواه أفضل».

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمس على نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي ضمن مباريات كأس العالم للأندية، بثلاثية دون رد سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا ضمن مباريات المونديال يوم السبت المقبل.