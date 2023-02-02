 مباحثات جزائرية-إماراتية حول حالة التعاون العسكري بين البلدين - بوابة الشروق
الخميس 2 فبراير 2023 8:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

مباحثات جزائرية-إماراتية حول حالة التعاون العسكري بين البلدين


نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 8:30 ص | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 8:30 ص

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مع الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية اللواء مبارك سعيد غافان الجابري، حالة التعاون العسكري بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول شنقريحة للمسئول العسكري الذي يتولى الرئاسة المشتركة من اللجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، اليوم، بمقر وزارة الدفاع الجزائرية بالجزائر العاصمة.
وبحسب البيان، تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد الدورة الحادية عشر (11) للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية، لفيف من قادة القوات المسلحة الجزائرية وأعضاء الوفد الإماراتي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك