روسيا تعلن السيطرة على أراضٍ شمالي باخموت الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها هزمت القوات الأوكرانية في أنحاء بلدة فاسيليفكا بمنطقة دونيتسك الأوكرانية، إلى الشمال من بلدة باخموت، التي كانت مسرح قتال محتدم منذ أشهر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، في تقييم عسكري قاتم آخر من كييف، إن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة، مع تكثيف القوات الروسية هجومها.

واكتسبت روسيا زخما في ساحة المعركة، إذ أعلنت إحراز تقدم في شمال وجنوب مدينة باخموت، هدفها الرئيسي منذ شهور.

وتشير مواقع القتال المعلنة بوضوح إلى تقدم روسي متزايد.

وصرح زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: «لوحظت زيادة مؤكدة في العمليات الهجومية للمحتلين على الجبهة في شرق بلادنا. أصبح الوضع أصعب».

وأضاف أن «الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها، في الذكرى الأولى للحرب في 24 فبراير».

من جهتها، قالت نائبة وزير الدفاع آنا ماليار، إن القتال العنيف مستمر في شرق أوكرانيا، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على أراض بالقرب من مدينة ليمان، وهي مركز لوجستي استراتيجي.

وكتبت ماليار على تطبيق المراسلة «تيلجرام»، أن القوات الأوكرانية تتصدى لخصم أكثر قوات وتسليحا، مضيفة: «رغم تكبدهم خسائر فادحة، يواصل الغزاة الروس هجومهم في قطاعات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا».