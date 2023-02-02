بريطانيا: سوناك يعد بإجراء محادثات جديدة مع نقابات العمال بعد سلسلة من الإضرابات

وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بإجراء محادثات جديدة مع نقابات العمال بعد سلسلة من الإضرابات المنسقة أدت إلى إغلاق المدارس وتوقف خدمات السكك الحديدية يوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن الحكومة أجرت بالفعل بعض المحادثات "البناءة" مع مسؤولي النقابات ولكن هناك حاجة إلى "موازنة" مطالبهم مع "الحاجة إلى أن نكون منصفين لدافعي الضرائب" بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

جاءت تعليقاته في الوقت الذي أدت فيه إضرابات أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم إلى إغلاق أكثر من 54 في المائة من المدارس في إنجلترا إما جزئيًا أو كليًا، وفقًا لبيانات وزارة التعليم.

وقام حوالي مليون عامل في القطاع العام بالإضراب اليوم في حدث لم يقع منذ حوالي عقد من الزمان.

وجاء الإضراب بعد أن فشلت المحادثات التي جرت مع وزيرة التعليم جيليان كيجان يوم الاثنين في التوصل إلى حل في نزاع بشأن الأجور.

ويطالب الاتحاد الوطني للمدرسين بزيادة الأجور فوق معدلات التضخم، مدعي أن سنوات من التخفيضات في الأجور بالقيمة الحقيقية ونقص الاستثمار جعلت المدارس تكافح من أجل الاحتفاظ بالمعلمين وتوفير تعليم جيد.

وقال كيفن كورتني، الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم، إنه يعتقد أن "أكثر من 200000" من الأعضاء نظموا إضرابات يوم الأربعاء، مضيفًا أن الإضراب كان "فعالًا حقًا".

وردًا على الإضرابات، قال مقر رئيس الحكومة في "داونينج ستريت": "كما رأينا من صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع فقط، يعد التضخم أحد أكبر المخاطر على رواتب الناس وستواصل الحكومة اتخاذ إجراءات مسؤولة لضمان حصول موظفي القطاع العام على رواتب عادلة."