بوريل لا يستبعد احتمال إرسال الحلفاء طائرات مقاتلة إلى كييف

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه لن يتفاجأ إذا انتهى الأمر بعدول دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا عن موقفها بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وأوضح بوريل للصحفيين في بروكسل قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف المقرر عقدها غدا الجمعة، أن تسليم دبابات القتال الرئيسية إلى كييف كان مثيرا للجدل إلى حد كبير في البداية.

لكن في نهاية المطاف تم التوصل إلى اتفاق وتم تجاوز هذا "الخط الأحمر"، على حد قوله. وأضاف بوريل أن جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا كانت مصحوبة حتى الآن بتحذيرات بشأن الخطر المحتمل لتصعيد الصراع مع روسيا بشكل أكبر.

ورفض كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الإجابة عما إذا كان هو نفسه يؤيد تسليم طائرات مقاتلة ، وقال: "وظيفتي هي محاولة التوصل إلى توافق في الآراء ، وإحدى أفضل الطرق هي عدم اتخاذ مواقف يمكن أن تعرض ذلك للخطر".

وقال رئيس وزراء بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ماتيوش مورافيتسكي مؤخرا إنه منفتح على فكرة إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

من ناحية أخرى، ترفض ألمانيا والولايات المتحدة، بعد أن وعدت مؤخرا بتزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية للمساعدة في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، فكرة تزويد كييف بطائرات مقاتلة.