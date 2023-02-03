ألمانيا: معهد روبرت كوخ يخفض مستوى خطر كورونا من مرتفع إلى متوسط

خفض معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مستوى خطر كورونا في ألمانيا من مرتفع إلى متوسط.

وكتب المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر مساء اليوم الخميس: "تم تقييم خطر كوفيد-19 الحالي بالنسبة لصحة السكان في ألمانيا على أنه معتدل بوجه عام".

ويأتي ذلك بعد أن ظل المعهد على مدار فترة طويلة يصف هذا الخطر بالمرتفع.

وبرر المعهد على موقعه الإلكتروني تعديل تقييم درجة الخطر بتراجع انتقال المرض وشدته وأعباء الموارد على القطاع الصحي، وذكر أن شدة المرض تراجعت في وجود متحور أوميكرون ولفت أيضا إلى اتساع نطاق المناعة بين السكان.

في الوقت نفسه، لم يستبعد المعهد معاودة رفع مستوى الخطر في حال تردي الوضع مرة أخرى.

ونصح المعهد بتنفيذ التوصيات الخاصة بالحماية من العدوى قائلا إنه ينبغي البقاء في المنزل على سبيل المثال في حال كان الشخص مريضا وارتداء الكمامات في القاعات المغلقة والإكثار من تهويتها.

وتأتي هذه التوصيات على خلفية ظهور مسببات أخرى لأمراض الجهاز التنفسي والمتوقع أن تصبح أكثر انتشارا في الأسابيع المقبلة.

وقال المعهد إن كبار السن من أصحاب التاريخ المرضي أو الذين يفتقرون إلى الحماية المناعية معرضون لأكبر خطر للإصابة بمسارات خطيرة للمرض.

وأشار المعهد إلى أنه لا يزال من الممكن للأشخاص الأصغر سنا أن يتعرضوا للإصابة بتداعيات طويلة الأمد للمرض "ومن ثم فإن من المنطقي من حيث المبدأ تجنب عدوى كورونا".

وفيما يتعلق بتطور حالات كورونا المؤكدة في المعمل والتي تم إبلاغها لمعهد روبرت كوخ، قال المعهد إن هذه الحالات سجلت في الأسبوع الماضي زيادة طفيفة عند مستوى متدن، وأضاف المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي على مستوى البلاد سجل في الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأعلن المعهد عن تراجع وتيرة الانخفاض في عدد الأشخاص الذين يتوجهون إلى المستشفيات للعلاج من الإصابة بمسار خطير لعدوى تنافسية حادة أو تشخيص لمرض كوفيد-19.

ولفت المعهد إلى أن عدد مرضى كوفيد 19، الذين يتلقون العلاج في أقسام الرعاية المركزة في المستشفيات واصل تراجعه على نحو ملحوظ.