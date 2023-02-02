السكة الحديد: إدراج القطارات المكيفة والـ VIP والتالجو على الموقع الحجز الالكتروني بعد تحديثه

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والـ VIP والتالجو على موقع الحجز الالكتروني، وذلك بعد انطلاقه بشكله الجديد استكمالا لعملية إعادة التحديث التي تقوم بها الهيئة للموقع الالكتروني الخاص بحجز تذاكر السفر.

وأشار الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إلى إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداءا من سفر يوم الجمعة الموافق 10 فبراير الجاري، على أن يتم إداراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية تباعا.

وأضافت أن موقع الحجز الالكتروني قد بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضي، وأن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ 14 يوما.

يذكر أن الموقع الالكتروني الخاص بحجز التذاكر هو:

‏https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home?from=ENR_1&to=ENR_101&trip=oneway&departure=2022-12-25&back=2022-12-22&with_reservations=yes

ورقم الشكاوى وخدمة العملاء : 19468