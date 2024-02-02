إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف

تابع نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، انتظام سير العمل بملف المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، حيث تم تنفيذ الإزالة في المهد لأعمال بناء 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة أرض زراعية بقرية الشنطور ووقف أعمال صبه خرسانية بكوم حميد التابعة لمجلس قروي مازورة، وذلك بحضور مسئولي الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم متابعة فعاليات القافلة الطبية لتنظيم الأسرة، والتي يتم من خلالها الكشف على العديد من السيدات، وصرف الوسائل المناسبة لتنظيم الأسرة لهن بالمجان، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية لبعض السيدات في هذا الشأن، في حين تتواصل أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع القمامة من المنازل وإرسالها لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، وبالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا تم توزيع طن من السكر بقرية مازورة بأسعار مخفضة وذلك لتوصيل السلع الأساسية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.