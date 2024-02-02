نشوب حريق بسيارة مواد بترولية على الطريق الزراعي في كفر الدوار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على نشوب حريق؛ إثر انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية بالطريق الزراعي مصر الإسكندرية أمام مدرسة الرضا أول مطلع الكوبري العلوي بالطريق الزراعي بمدينة كفر الدوار؛ ما أدى إلى توقف الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطار من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية بالطريق الزراعي مصر الإسكندرية بكفر الدوار.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرت السيطرة على الحريق.

وجار فتح الطريق أمام السيارات، ونقل مصاب إلى مستشفى كفر الدوار لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.