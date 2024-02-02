استطلاع: نصف الإسرائيليين يفضلون انتخابات فور وقف إطلاق النار في غزة

أظهر استطلاع للرأي أن قرابة نصف الإسرائيليين يفضلون التوجه إلى انتخابات فور دخول أي وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بقطاع غزة.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن 45% من الإسرائيليين أشاروا إلى أنهم يفضلون التوجه لانتخابات مباشرة حال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأضافت الصحيفة العبرية أن 28% يفضلون بقاء الوضع على ما هو عليه، فيما قال 17% إنهم يفضلون توسيع الحكومة لتضم حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، ولم يملك بقية المستطلعين رأيا محددا.



وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس واصل التقدم على حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحاً أنه لو جرت الانتخابات اليوم لكان حزب "الوحدة الوطنية" حصل على 38 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120، أما حزب "الليكود" فيحصل على 18 مقعدا فيما يحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 12 مقعدا.



وحالياً، فإن لدى "الوحدة الوطنية" في الكنيست 32 مقعدا فيما لدى "الوحدة الوطنية" 12 مقعدا و"هناك مستقبل" 24 مقعدا.



وذكرت "معاريف" أنه بالإجمال، لو جرت الانتخابات اليوم فإن المعسكر المعارض لرئاسة نتنياهو للحكومة سيحصل على 69 مقعدا فيما يحصل معسكر نتنياهو على 46 مقعدا ويحصل تحالف القامة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الذي لا يدعم أي من المعسكرين 5 مقاعد.



وحالياً فإن لدى معسكر نتنياهو 64 مقعدا بالكنيست. ومن أجل تشكيل حكومة يلزم الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل بالكنيست.



ويرى 49% من الإسرائيليين أن جانتس أكثر ملائمة لمنصب رئيس الحكومة مقابل 32% قالوا إن نتنياهو ملائم أكثر للمنصب.



وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع أجراه لصالحها معهد "لازار"، وشمل عينة عشوائية من 511 إسرائيليا وكان هامش الخطأ 4.3%.