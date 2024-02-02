قال عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، عباس زكي، إن الإدارة الأمريكية تقود حربا ظالمة على الشعب الفلسطيني ولا سيما بقطاع غزة، متهما إياها بقيادة العمليات العسكرية والمشاركة في رسم خارطة الطريق لتصفية غزة وجعلها غير قابلة للحياة.

ولفت خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، إلى تجلي المشاركة الأمريكية في الحرب على غزة باستخدام حق النقض الفيتو على مشروعات قرار وقف إطلاق النار بمجلس الأمن، مدعما ذلك بتصريح «بايدن» المثير للجدل حول اعتزازه بالصهيونية حينما صرح في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الأنوار (الحانوكا) «ليس عليك أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا.. أنا صهيوني».

وأضاف أن مصادقة مجلس النواب الأمريكي «الكونجرس»، الخميس، على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ توضح مدى غياب «الرؤية والبصيرة»، موضحا أن الإدارات الأمريكية لا تعدو سوى أدوات في أيدي اللوبي الصهيوني.

وأشار إلى شعور إدارة بايدن بالارتباك الشديد في أعقاب التظاهرات واسعة النطاق من قبل الشعب الأمريكي دعما لفلسطين ، قائلا إن: «القرار بهذا التوقيت يدلل على أنهم أغبياء؛ لأنه لا يعكس إرادة الشعب الأمريكي، فهم يعلمون أنهم مجرمو حرب، ويخوضون حربا ظالمة ضد الشعب الفلسطيني».

ولفت إلى تسليم الإدارة الأمريكية مقاليد أمورها إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، موضحا أن الأخير يحاول استغلال معركته على غزة كوسيلة للنجاة من محاكمته ومصير السجن.