زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز الاستعداد الحربي للقوات البحرية

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون القوات البحرية لبلاده إلى تكثيف الاستعدادات الحربية وحماية السيادة البحرية خلال زيارته إلى حوض لبناء السفن الحربية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية محلية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيم أدلى بهذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه كوريا الشمالية على تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال اختبارات الأسلحة والخطاب شديد اللهجة في العام الجديد حيث ستجري الانتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية مؤخرا 3 عمليات إطلاق لصواريخ كروز في أسبوع واحد، بما في ذلك إطلاق صاروخ كروز استراتيجي جديد من غواصة، يُطلق عليه اسم "بولهواسال-3-31".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم أكد خلال زيارته إلى حوض نامبو لبناء السفن أن تعزيز القوات البحرية هو القضية الأكثر أهمية في تحديث صناعة بناء السفن في كوريا الشمالية. ولم توضح الوكالة الموعد الذي جريت فيها زيارة كيم.

وتم إطلاع كيم على الاستعدادات الجارية لبناء سفن حربية، وأمر المسؤولين بالمضي قدما دون قيد أو شرط في خطة التطوير العسكري الخمسية التي تم طرحها خلال مؤتمر الحزب في عام 2021، وفقا لوكالة الأنباء المركزية.

وخلال الاجتماع الرئيسي، تعهد كيم بتطوير أسلحة عالية التقنية، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب صاروخ فرط صوتي "هايبر سونيك"، وقمر صناعي للتجسس، وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.