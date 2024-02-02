صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو بالديربي

صدمة في ريال مدريد وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، بعد غد الأحد، لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا مثيرًا، أمس الخميس، أمام خيتافي، بثنائية دون رد، في الجولة الـ20 من المسابقة المحلية.

وشهدت مباراة ريال مدريد أمام خيتافي حصول أوريلين تشواميني، لاعب المرينجي، على بطاقة صفراء، تجعله يغيب عن مواجهة أتلتيكو المقبلة.

وقدم ريال مدريد استئنافًا لرابطة الدوري الإسباني، بشأن البطاقة الصفراء التي نالها تشواميني، خلال مواجهة الأمس، إلا أن هذا الاستئناف تم رفضه.

وعليه فإن ريال مدريد سيفتقد خدمات تشواميني، في مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة، بسبب تراكم البطاقات، بعد رفض الاستئناف المقدم لرابطة الدوري الإسباني.

هذا ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة، إثر انتصار الأمس، وبفارق نقطتين عن وصافة جيرونا.