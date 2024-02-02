وزير المالية الإسرائيلي: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الخميس "في تقديري، لن يكون هناك اتفاق (مع حماس)، ولا أريد خداع عائلات (الأسرى)، ما يؤدي إلى اتفاق وعودة معظم المختطفين هو فقط أن نظهر تصميما ويستمر الجيش في تشديد الضغط على (قائد حماس في غزة) يحيى السنوار. السنوار الآن".

وتابع: "لن نستسلم تحت أي ظرف من الظروف بإطلاق سراح مئات وآلاف الإرهابيين (الأسرى الفلسطينيين)". مطالبا بـ"التصميم والقبضة الحديدية" وممارسة مزيد من الضغط على السنوار.



وأضاف "هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها.. لا يمكننا أن نكون جزءا من وقف الحرب والإفراج الجماعي عن الإرهابيين. القرارات التي نتخذها الآن ستقرر وجود الدولة لعقود قادمة... في تقديري، لن يكون هناك اتفاق".

وأضاف أن أظهار إسرائيل "شغفا كبيرا" للتوصل إلى اتفاق سوف يُفهم السنوار أنه قريب من النصر. وهذا يجعل موقفه متشددا. لكنه اذا فهم أنه يضيع وقته وأن ليست لديه فرصة، فإن فرص نجاحنا في إعادة المختطفين ستزيد".

بدوره، هاجم وزيرُ الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أي اتفاق محتمل مع حماس.

وقال أنه لن يوافق على إطلاق سراح واسع للأسرى الفلسطينيين، في ضوء ما جاء في التقارير المختلفة المتعلقة بالصفقة المحتملة، والتي تشمل وقفا مؤقتا للقتال لعدة أشهر، بالإضافة إلى الإفراج على آلاف الأسرى.

وخلال خطابه في الهيئة العامة للكنيست، خاطب وزير الأمن القومي رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بمحاولة "إطلاق بالونات اختبار".

وأضاف: "أريد أن أقول، من على هذه المنصة، وبشكل لا لبس فيه، سيدي رئيس الوزراء، مئات الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا ليسوا أغناما، وعائلات القتلى ليسوا اغناما، وآلاف الجنود الإسرائيليين الجرحى والمعاقين ليسوا أغناما، وسكان الجنوب الذين عاشوا تحت النار لسنوات عديدة ليسوا أغناما. مواطنو إسرائيل ليسوا أغناما، وأنا، سيدي رئيس الوزراء، لست ماعزا أيضا. لذلك أقول هنا، من على هذا المنبر المشرف، بأكثر الطرق وضوحا: لن نسمح بوضع تفوز فيه حماس هنا. لن نسمح بصفقة هدفها انتصار حماس وإدامة الإرهاب. أكثر من 500 جندي إسرائيلي سقطوا لم يسقطوا عبثا".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الخارجية القطرية إن حركة "حماس" تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة بـ"إيجابية.. وننتظر ردهم".

ونقلت وسائل إعلام تصريحا لـ"مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية" قال فيه أنه "لا يوجد توافق على إطار الاتفاق بعد، والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا".

بدوره، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حتى اللحظة.