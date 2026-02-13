تلقى الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أخبارًا إيجابية بشأن حالة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى جاهزيته للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن مبابي شارك بصورة طبيعية في تدريبات الفريق التي أُقيمت اليوم الجمعة، وذلك بعد غيابه عن مراني الأربعاء والخميس نتيجة معاناته من إصابة طفيفة، ما أثار الشكوك حول لحاقه بالمباراة المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن المؤشرات الحالية تؤكد قدرة المهاجم الفرنسي على التواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة السبت، في خطوة تمثل دعمًا مهمًا لكتيبة المدرب قبل مواجهة صعبة في سباق المنافسة على صدارة الليجا.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر برشلونة، ما يزيد من أهمية المباراة في ظل احتدام الصراع على القمة خلال الجولات المقبلة.