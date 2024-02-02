أكد الفنان محمد عادل إمام أنه يكن للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا كل الحب والاحترام، وانه لم يقصد أن يكون مثار جدلًا واسعًا بعد كلمته الأخيرة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards الذي أقيم مؤخراً بالرياض.

وكتب إمام رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو انستجرام: «تابعت الفترة اللي فاتت جدل بسبب كلمتي في حفل الچوي أووردز، أكن للمملكة السعودية بقيادتها وشعبها ورموزها كل الحب والإحترام كما أكنه لبلدي أو لأي بلد عربي».

وأضاف محمد إمام: «سعيد بالنهضة الفنية العالمية التي تحدث فيها وعلى التكريم الجميل للزعيم، وأشكرهم دائماً على حفاوتهم في استقبالنا».

وأوضح محمد عادل إمام: «أعلم أن ليا جمهور كبير جداً في السعودية جعلوا أفلامي عندهم من أعلى الايرادات ومسلسلاتي من أعلى المشاهدات، أنا فنان مصري عربي قبل كل شيء».

وتابع: «اتربيت على أن الفن وسيلة للتواصل بين الشعوب وفهمهم لبعضهم البعض وتقبل الاخر، وهذا أسمى معاني الفن وأتمنى أن أخدم هذا المعنى، كل الحب والاحترام لجمهوري في كل الوطن العربي».

كان حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards، قد شهد منح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه جائزة زعيم الفن العربي، للمرة الأولى للزعيم عادل إمام، جائزة لمرة واحدة فقط، ولن تتكرر وتم عرض لقطات من أعماله على مدار مشواره، وسط تصفيق حار.

وصعد لتسلم الجائزة أبناءه محمد عادل إمام، رامي عادل إمام.

وقال محمد إمام في كلمته :«نشكر الشعب السعودي وحبكم لنا وللفن المصر، الفن المصري حاجة كبيرة ومهمة ومؤثرة، أحيي الشعب الفلسطيني البطل، انتوا في القلب وعمرنا ما هننساكم».