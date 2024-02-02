 تركيا: تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق - بوابة الشروق
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تركيا: تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

أنقرة - د ب أ
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 3:06 م | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 3:06 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الجمعة، "إن القوات التركية تمكنت من تحييد "الإرهابيين" الأربعة في غارة جوية بمنطقة أسوس، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم أنقرة كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يقوم الجيش التركي بقتلهم أو أسرهم أو إصابتهم.

وفي 17 أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه" بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

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