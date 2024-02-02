أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الأبيض سيستمر مع النادي، بعد التعاقد مع جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد للفريق.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أردنا التعاقد مع 5 لاعبين من بيراميدز، ونجحنا في ضم 2 منهم، هم عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر".

وأضاف: "قبل الاتفاق مع نادي بيراميدز دفعنا له المستحقات القديمة، وهناك العديد من اللاعبين الراغبين في الانضمام إلى الزمالك".

وتابع: "نعرف يوسف أسامة نبيه، لاعب بيراميدز جيدًا، ونادي الزمالك بيته، وسيف فاروق جعفر هو من طلب العودة للزمالك، ما الخطأ الذي ارتكبه سيف أو يوسف (لكي لا يعود الثنائي؟".

وأكمل: "محمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمي لن يرحل عن نادي الزمالك بعد قدوم الجهاز الفني الجديد، وحسين لبيب رئيس النادي كلف نائبه هشام نصر بالجلوس مع عبد المنصف لتحديد دوره المقبل في النادي".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: "أحمد فتوح تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الكونغو الديموقراطية بكأس إفريقيا، وسيبتعد على إثرها لمدة شهر ونصف عن الملاعب".