تعليم جنوب سيناء تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون البيئية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة "الفنون البيئية"، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2023 – 2024، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.



وقدم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، التهنئة لتوجيه التربية الموسيقية بقيادة أماني سامى، موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية، لإحراز تعليم جنوب سيناء المركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة.



وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن تعليم جنوب سيناء أصبح ينافس بقوة على الصدارة في كافة الأنشطة والمجالات، وذلك في إطار رعاية ودعم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء للطلاب على مستوى المحافظة، مؤكدًا مواصلة الدعم للأنشطة التعليمية لاستثمار طاقات الطلاب، وتنمية مواهبهم، وبناء شخصيتهم.



وأشاد بمواهب الطلاب، وما جرى تقديمه من إبداع حقيقي يدل على موهبة فنية، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشرى، لكونه اتجاه الدولة بكافة مؤسساتها، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها.



وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالمشاركة في هذه المسابقة، مؤكدًا أنها تعبر عن تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس، وخاصة دور التربية الموسيقية في اكتشاف المواهب الجديدة للطلاب، إضافة إلى بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة، لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.



وقام بتدريب الطلاب المشاركين في المسابقة، أسامة زين العابدين محمد، معلم تربية موسيقية، ومحمد أنور قرني، معلم تربية موسيقية، وتدريب الاستعراض، إبراهيم فتحي محمد، وكلمات الأغنية والحوار، نورا إبراهيم، معلم أول دراسات.