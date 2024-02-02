قالت مسئولة الاتصال بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط، مي الصايغ، إن ‏مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، تعاني من صعوبات بالغة في تقديم الخدمات ‏الطبية، موضحة أن الطواقم الطبية لا تستطيع الخروج لإنقاذ الجرحى؛ بسبب الحصار المفروض على المنطقة. ‏



وأشارت خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى ارتفاع عدد شهداء الهلال الأحمر الفلسطيني ‏إلى 10 بعد استشهاد 2 بالأمس أمام بوابة مستشفى الأمل، جراء استمرار إطلاق النار على محيط المستشفى منذ ‏أكثر من أسبوع. ‏



وأوضحت أن النازحين في قطاع غزة يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية، حيث يعاني أكثر من مليون طفل من سوء ‏التغذية وفقر الدم؛ نتيجة انعدام الأمن الغذائي وعدم توافر المياه والطعام للنازحين، مؤكدة أن إعاقة حركة عمل ‏المنظمات الدولية لتوزيع المساعدات على النازحين يدفع فاتورته الأطفال والنساء. ‏



وأكدت أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة «الأونروا» من شأنه أن يلقي ‏بتداعيات سلبية خطيرة على عمل المنظمات الإنسانية والواقع على الأرض، لا سيما في ظل الحاجة الماسة إلى ‏المساعدات الإنسانية داخل القطاع. ‏



وأضافت أن المساعدات الإنسانية التي تقدم لقطاع غزة لا تزال تمثل «نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية» على ‏الرغم من أهميتها البالغة، منوهة أن الاحتياجات الإنسانية في غزة تتزايد بشكل يومي.‏