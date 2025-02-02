لليوم الثالث عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. عبر تجريف المنازل، وشق طرق جديدة داخل المخيم، وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع انتشار كبير للجيش في مناطق جنين كافة.

وظهر اليوم قالت وسائل اعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا كاملا في مخيم جنين يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة لتشمل 5 قرى جديدة.

وذكر جيش الاحتلال أنه دمر 20 مبنى في حي الدمج بالمخيم في إطار ما سماها "عملية إحباط الإرهاب" في شمال الضفة الغربية ـ حسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وقالت مصادر محلية لقناة الجزيرة، إن قوات الاحتلال أدخلت شحنات كبيرة من المتفجرات إلى داخل المخيم من أجل نسف المنازل داخله، بعدما أجبرت سكانه على النزوح خلال الأيام السابقة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي أن قوات الكتيبة القتالية التابعة للواء "بيسلاح" بدأت عملياتها في طمون، وأنها عثرت على وسائل قتالية ومخازن ذخيرة.

وشملت العمليات العسكرية مخيم الفارعة في طوباس، ودمرت البنى التحتية فيه وسط اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من إسعاف مريض في المخيم.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع منذ السابع من أكتوبر 2023 عملياته العسكرية بمناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين.