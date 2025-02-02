الأهلي يضرب مودرن بثلاثية في الشوط الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من مباراته ضد مودرن سبورت متفوقا بثلاثية دون رد.

ويتقابل الفريقان مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول تفوقا واضحا للأهلي الذي افتتح التسجيل مبكرا عن طريق نجمه الجديد نيج جراديشار في الدقيقة 13.

واصل الأهلي الضغط بحثا عن مزيد من الأهداف ليسجل إمام عاشور الهدف الثاني بتسديدة في الدقيقة 29.

وعاد عاشور ليضيف الثالث للأحمر في الدقيقة 39 ويضمن بشكل كبير نقاط المباراة لفريقه بعد أول 45 دقيقة.

ولعب الأهلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

في خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل مودرن سبورت اليوم لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، على الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، على زعزع، محمد هلال، محمد اميسي.

الهجوم: حسام حسن، أرنولد إيبا.