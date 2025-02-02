سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الأهلي الجديد،عن خطوة انتقاله للقلعة الحمراء بعدما لعب سابقاً للغريم الزمالك.

وانتقل بن شرقي للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الريان القطري.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أشكر جماهير الفريق على الاستقبال الكبير والحفاوة التي وجدتها، فلطالما كنت أجد أهلاوية يقولون لي، نحن نحبك حتى عندما لعبت للمنافس".

وأضاف: "اللعب للأهلي بعد الزمالك؟!.. لن أنسى فترتي السابقة، وجمهور الزمالك يحبني، وأحب مشجعيه من كل قلبي، لكنن راض عن قراري بالانضمام للأهلي بنسبة 100%".

وعن دور زميله السابق في الريان القطري في انتقاله للأهلي: "تريزيجيه هو من نصحني باللعب للقلعة الحمراء".

ووجه بن شرقي الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي ونائبه خالد مرتجي على الجهد الكبير في المفاوضات معه من أجل انضمامه للأهلي.

ووجه النجم المغربي رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "شكرا جزيلا على كل شيء، وأتمنى أننا نقدم شيئا جيدا سويا، يد واحدة حتى آخر دقيقة ونحقق كل ما نتمناه".

واضاف: "غدا سأشارك في التدريبات العلاجية والتأهيلية.. لكن مشاركتي في مباراة بتروجت لن يتحدد إلا بمعرفة الطبيب".