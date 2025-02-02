مارتينيز وتورام يقودان هجوم إنتر أمام ميلان في ديربي الغضب

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إيه سي ميلان الإيطالي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان، في ديربي الغضب، في السابعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل إنتر ميلان، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في خمس وتلقى هزيمة وحيدة فقط.

من جهته يحتل إيه سي ميلان المركز الثامن برصيد 34 نقطة، حيث انتصر 9 مرات فقط، مقابل 7 تعادلات و5 هزائم.

ويدخل إنتر ميلان مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، بنيامين بافارد، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو.

خط الوسط: نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو وهنريك مخيتريان.

الهجوم: ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: جوسيب مارتينيز، أليساندرو كاليجاريس، كارلوس أوجوستو، يان بيسيك، ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، دافيد فراتيسي، كريستيان أصلاني، جياكومو دي بييري، نيكولا زاليفسكي، بيوتر زيلينسكي، ماركو أرناوتوفيتش ومهدي طارمي.