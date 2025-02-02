الأمين العام لحزب الله عن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار: سنتصرف في الوقت المناسب

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار: "المقاومة خيار، وسنتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب".

وأضاف قاسم في كلمة تلفزيونية بثتها قناة الجديد اللبنانية، أن "الدولة اللبنانية مسؤولة بالكامل عن متابعة ومحاولة الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته وعدوانه".

وقدم الأمين العام لحزب الله تعازيه للشعب الفلسطيني في استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وكل القادة المجاهدين في غزة الصامدة.

وأكد أن "ما حدث في غزة نصر حقيقي للشعب الفلسطيني، ونبارك لهم استمرارية المقاومة"، مضيفًا: "مشاهد عودة الأسرى المحررين انتصار للشعب الفلسطيني".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني قد أكد في كلمة ألقاها في السابع والعشرين من الشهر الماضي، استمرارًا لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. وأشار إلى أن هدف "طوفان الأقصى" قد تحقق، بعودة القضية الفلسطينية إلى المشهد على الساحات الدولية. كما شدد على أنه يتوجب على إسرائيل الانسحاب من لبنان، وأن الحزب "لن يقبل تمديد المهلة، يومًا واحدًا".

وأكد قاسم أن "التفوق العسكري الإسرائيلي أكبر بكثير من قدرات حزب الله، والمقارنة مع إسرائيل يجب ألا تكون عسكرية". وأضاف: "ثبات المقاومين منع إسرائيل من التقدم داخل لبنان، وإسرائيل خسرت بعدوانها بحيث فشلت في القضاء على حزب الله".