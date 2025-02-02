الدفاعات الجوية الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك وبيلجورود وبريانسك.

وأضاف البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية، ثلاث منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود وبريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت،عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعات بريانسك وبيلجورود وساراتوف الروسية.

كما أعلن البيان "دمرت القوات المناوبة لأسطول البحر الأسود، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، زورقًا مسيرًا كان متجهًا نحو جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.