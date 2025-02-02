ينتظر العالم خلال الساعات القادمة الحفل الذي تقيمه الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل، والمعروف بحفل توزيع جوائز الـ«جرامي»، في نسختها الـ67، وذلك للتسجيلات الصادرة خلال الفترة من 16 سبتمبر 2023 حتى 30 أغسطس 2024، والتي تقام بعد ساعات وتحديدا في الثالثة من فجر يوم الاثنين، في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو ما يعطي حفل العام طابعا خاصا واستثنائيا، كونه الحدث الأول من الفعاليات الموسيقية والسينمائية التي تقام في لوس أنجلوس، من بعد إعلان حالة الطوارئ في مدينة لوس أنجلوس على خلفية ما واجهته المدينة من حرائق ضخمة أندلعت في غاباتها شهر يناير الماضي، وتسببت في كوارث كبيرة طالت المنشآت والمستشفيات، وإخلاءات طارئة للمنازل في المدينة بعدما عجزت مؤسسات الإطفاء في السيطرة على هذه الحرائق لمدة أيام، وخلفت 13 ضحية، وخسائر بقيمة 150 مليار دولار.

وهو ما جعل التركيز الأكبر لأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل، ينصب على حرائق لوس أنجلوس وكيفية المساعدة في خروج المدينة من تداعيات هذه الحرائق، بعدما أعلنت فور إندلاعها بتقديم مليون دولار لدعم محترفي الموسيقى المتضررين من حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس، بإطلاق جهود إغاثة حرائق لوس أنجلوس، وذلك لتوفير الإغاثة الفورية والدعم الطويل الأجل للأفراد والأسر في صناعة الموسيقى التي تواجه النزوح والخسائر بسبب الكارثة.

ولم تكتف الأكاديمية بهذا فقط بل قدمت منحا لاستبدال الآلات والمعدات المفقودة في الحرائق، حيث مكنت الموسيقيين التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 1500 دولار من أجل الحصول على معدات بديلة. وتعهدت شركة "Discogs" بالتبرع بجميع عائدات المبيعات من 17 يناير مباشرة إلى الأكاديمية لمساعدة المتضررين من حرائق الغابات.

وتحت ظل الأكاديمية أطلقت منظمة "Black Music Action Coalition" صندوق إغاثة فورية يقديم المساعدة المالية المباشرة للأفراد والعائلات والشركات الصغيرة في منطقة لوس أنجلوس، وركز الصندوق على الإسكان والضروريات وتعافي الشركات الصغيرة. كما قدمت "Sweet Relief" منحا لمحترفي صناعة الموسيقى المتضررين من حرائق الغابات، تشمل استبدال المعدات والفواتير الطبية ونفقات المعيشة الأساسية، إلى جانب دعم المنتجين والمهندسين والمبدعين في بداية ومنتصف حياتهم المهنية لإستعادة مساحات الاستوديوهات الخاصة بهم، واستبدال المعدات المفقودة في الحرائق.

كما أطلقت أيضا "100 Percenters" حملة لجمع التبرعات لتقدم مساعدة مالية لمبدعي الموسيقى، بمنح تصل إلى 2000 دولار لخدمات الاستشارة والعافية المتعلقة بالصحة العقلية، وما يصل إلى 2500 دولار للضروريات، وما يصل إلى 10000 دولار لإعادة بناء الأستوديوهات.

وقررت الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل، إعادة بث حفل توزيع جوائز جرامي الـ67، بإشتراكات مالية لمن يريد مشاهدته، والتبرع بهذه الأموال لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات ومساعدة المتخصصين في الموسيقى المتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وسيتضمن حفل «جرامي الـ67»، عروض خاصة بلوس أنجلوس في أعقاب حرائق الغابات التي دمرت المدينة، بمشاركة كلا من براد بيزلي، وبريتاني هوارد، وكريس مارتن، وجاكوب كولير، وجون ليجند، وشيريل كرو، وسانت فينسينت. وسيتضمن الحفل لحظات متعددة للاحتفال بقدرة المدينة على الصمود.

ومن المقرر أن يقدم حفل توزيع جوائز الـ«جرامي» لعام 2025، الممثل الكوميدي والمؤلف الحائز على جائزة إيمي والمرشح لجائزة جرامي تريفور نوح، للعام الخامس على التوالي. كما سيشمل الحفل تقديم الفنانان ستيفي وندر وجانيل موناي، تكريما لذكرى كوينسي جونز، الذي توفي في نوفمبر 2024 عن عمر يناهز 91 عاما.

وسيشارك في تقديم جوائز الحفل هذا العام كلا من شاكيرا، وتايلور سويفت، وبيلي إيليش، وتشابيل روان، وسابرينا كاربنتر، وتشارلي إكس سي إكس، وبينسون بون، وراي، ودوتشي، وتيدي سويمز، وسينثيا إيريفو، وهيربي هانكوك، ولايني ويلسون.

وتتضمن ترشيحات الجوائز هذا العام مفاجئة، بترشيح فرقة «ذا بيتلز» لجائزة «تسجيل العام»، وذلك بسبب أنفصال الفرقة منذ أكثر من 50 سنة، وتبقي اثنين فقط من أعضائها على قيد الحياة، ولكنها استطاعت أن تطرح أحدث أغانيها «الآن وبعد ذلك - Now And Then» خلال عام 2024، بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث تم استخدامه في نسخة غير مكتملة من الأغنية سُجّلت منذ عقود، ضمت بعض الضجيج، بهدف استخراج صوت جون لينون، ومن بعدها أضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى عزفها جورج هاريسون الذي توفي العام 2001، على جيتار كهربائي وعادي سنة 1995، ثم تم مزج إيقاعات كل من رينجو ستار على الطبول، وعزف بول مكارتني على البيانو، مع أداء مكارتني وستار.

وخلال «جرامي الـ67» تنتظر تايلور سويفت تحقيق رقم قياسي في مسيرتها، في حال فوز ألبومها «قسم الشعراء المعذبين - THE TORTURED POETS DEPARTMENT» بجائزة «ألبوم العام»، فإنها بذلك ستكون فازت بهذه الجائزة 5 مرات، وهو الرقم الأعلى في تاريخ جوائز الـ«جرامي»، كما تنتظر بيلي إيليش أيضا تحقيق رقم قياسي في مسيرتها في حال فوز أغنيتها «طيور من نفس النوع - BIRDS OF A FEATHER» بجائزة «تسجيل العام»، حيث ستصبح أول فنانة تفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات.