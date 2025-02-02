أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، تشمل فرض 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع.

-ما هي التعريفة الجمركية؟

التعريفة الجمركية هي ضريبة تُفرض على الواردات أو السلع الأجنبية.

-من يتحمل تكلفة الرسوم الجمركية؟

تدفع الشركات الأمريكية المستوردة هذه الرسوم، فعلى سبيل المثال، إذا استوردت شركة تصنيع سيارات أمريكية قطع غيار من المكسيك، فسيتعين عليها دفع الرسوم الجمركية عند دخولها البلاد.

-لماذا قرر ترامب فرض هذه الرسوم؟

خلال حديثه في المكتب البيضاوي، أشار ترامب إلى عدة أسباب، قائلًا: الهجرة غير الشرعية: "الناس الذين تدفقوا إلى بلادنا بشكل فظيع وبكميات كبيرة"، وتهريب المخدرات: "المخدرات وكل ما يدخل البلاد بصورة غير قانونية"، مع العجز التجاري: "الدعم الضخم الذي نقدمه لكندا والمكسيك بسبب العجز التجاري".

-هل يمكن أن تؤدي هذه الرسوم إلى حرب تجارية عالمية؟

يعتمد ذلك على تطورات الموقف، فبينما وصف مستشار ترامب، برايان لانزا، هذه الخطوة بأنها مجرد "تهديد تفاوضي"، يخشى بعض المحللين من أن تؤدي إلى تصعيد متبادل، حيث قد تفرض الدول المتضررة رسومًا على الواردات الأمريكية ردًا على ذلك.

-ماذا حدث في المرة السابقة؟

عندما فرض ترامب رسومًا على الواردات الصينية خلال فترته الرئاسية الأولى، ردت بكين بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية مثل فول الصويا والذرة، مما أضر بالمزارعين الأمريكيين.

ووفقًا لمجلس العلاقات الخارجية، تم إنفاق 92% من العائدات التي جُمعت من الرسوم الجمركية على الصين لتعويض المزارعين الذين خسروا أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات التصدير.



-من الرابح والخاسر من هذه السياسة؟

الخاسر الأكبر هو المستهلك الأمريكي، الذي سيشعر بارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكلفة الواردات، وكذلك الشركات الأمريكية التي تعتمد على المكونات المستوردة، مما قد يدفعها إلى رفع الأسعار أو البحث عن بدائل محلية أكثر تكلفة.

-هل يحتاج ترامب إلى موافقة الكونجرس لفرض هذه الرسوم؟

يتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، مما يمنح ترامب نفوذًا كبيرًا داخل الكونجرس، ومع ذلك، يمتلك الرئيس أيضًا سلطة فرض الرسوم دون موافقة الكونجرس في حالات تتعلق بالأمن القومي، أو حماية الصناعات المحلية، أو خلال "حالة طوارئ وطنية"، مما يجعل الطعون القانونية ضد هذه الرسوم أكثر صعوبة.

-هل يمكن أن تؤدي الرسوم إلى عودة المصانع إلى أمريكا؟

يرى ترامب أن الرسوم الجمركية ستدفع الشركات إلى إعادة مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث قال: "كل ما عليك فعله هو بناء مصنعك في الولايات المتحدة، ولن تضطر لدفع رسوم جمركية".

لكن الواقع أكثر تعقيدًا، إذ إن إنشاء المصانع وتشغيلها عملية تستغرق سنوات، مما يجعل من الصعب على الشركات تعديل استراتيجياتها الإنتاجية خلال فترة ولاية رئاسية واحدة.