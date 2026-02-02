محافظ الفيوم يوجه بسرعة توفير تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بسرعة توفير تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لعدد من الأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب إتاحة مشروعات تنموية وتراخيص أكشاك للشباب والمرأة المعيلة، ومن بينهم ذوو الهمم، كما شدد على سرعة الإفادة بموقف استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والعمل، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وممثلي جهاز تنمية المشروعات، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة للحالات الأولى بالرعاية، ودراسة مدى استحقاق عدد منها لمعاشات شهرية أو الانضمام لبرنامج "تكافل وكرامة"، مشددا على توفير أوجه الدعم اللازم لحالات مرضية وإنسانية، ودراسة استحقاق معاشات لعدد من المرضى وذوي الهمم والمرأة المعيلة.

وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي، استمع المحافظ لمطالب عدد من الشباب والسيدات المعيلات الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو الحصول على تراخيص أكشاك، موجها بتوفير التمويل اللازم من خلال جهاز تنمية المشروعات أو برنامج "مشروعك" أو إدارات تنمية القرية، بهدف نقلهم من دائرة الدعم المباشر إلى العمل والإنتاج المستدام، كما كلف رؤساء المدن بتيسير الإجراءات وفق الضوابط القانونية المنظمة.

وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية، مع سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للحالات الحرجة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم المناسب.

وفيما يخص شكوى أهالي قرية هوارة عدلان بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي، كلف المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة مراجعة الموقف التنفيذي، وإفادته بموعد نهو الأعمال، مع وضع حلول عاجلة للمناطق المحرومة لحين دخول المشروع الخدمة.

كما وجه بسرعة حل مشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بإحدى مناطق مدينة الفيوم، مع المتابعة الميدانية حتى إنهاء المشكلة، وكلف كذلك السكرتير العام بمخاطبة هيئة التخطيط العمراني بفحص شكوى متعلقة بالمخطط التفصيلي لإحدى المناطق، ومراجعة عدد من الشكاوى الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، ودراسة إمكانية تقديم دعم للحالات غير القادرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وفيما يتعلق بشكاوى الإشغالات، وجه المحافظ بسرعة فحص تراخيص إحدى الورش بمدينة طامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت المخالفة، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص حالة أحد التلاميذ من ذوي الهمم تمهيدا لإلحاقه بفصول الدمج أو إحدى المدارس المتخصصة وفقا للضوابط.

وأكد محافظ الفيوم، في ختام اللقاء، على ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين وبحثها بجدية، والاستجابة لها في إطار القوانين المنظمة، مشددا على أن تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.