رابطة العالم الإسلامي تدعو للتصدي بجدية وحزم لانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

جددت رابطة العالم الإسلامي، دعوتها "للتصدي بجدية وحزم لانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، التي تسببت في مجازر مروعة راح ضحيتها أكثر من ألف فلسطيني بين شهيد وجريح".

وشدد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، في بيان له اليوم الاثنين، على "الضرورة الملحة لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال الكامل لاستحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا سيما الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وفي ذات السياق، ثمن العيسى، البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول الإسلامية والعربية، الذي يدين -بشدة- الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في القطاع، وتحذيرهم مما تمثله هذه الممارسات من تصعيد خطير.