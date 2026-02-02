وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر

نعى وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، ببالغ الحزن، الفنان التشكيلي الدكتور حسام صقر، الأستاذ بكلية التربية الفنية في جامعة حلوان، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 59 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.

وأكد وزير الثقافة أن الراحل كان أحد الرموز المخلصة في خدمة الحركة التشكيلية المصرية، وأسهم بجهوده المتميزة في إعداد أجيال من الفنانين، وشارك بفاعلية في الحركة التشكيلية داخل مصر وخارجها، حيث قدم عددا كبيرا من الورش الفنية والمعارض التشكيلية.

وتقدم الدكتور أحمد فؤاد هنو بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.