الناتو: قمة أنقرة ستركز على تنفيذ القرارات والتوصل لنتائج ملموسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قالت إن الحلفاء سيركزون على الاتفاق على تخصيص 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع في القمة المزمعة في يوليو القادم



قالت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" رادميلا شيكيرينسكا إن قمة الحلف المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة في يوليو القادم ستركز على تنفيذ القرارات المتخذة والتوصل لنتائج ملموسة.

جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر أوسلو للأمن، الاثنين، المنعقد في النرويج تحت عنوان "الشراكة عبر الأطلسي في مواجهة الوضع الطبيعي الجديد".

وأوضحت شيكيرينسكا أنه في قمة لاهاي في يونيو 2025 تم إقناع جميع الحلفاء بالاتفاق على تخصيص 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع حتى عام 2035.

وأضافت: "ستركز قمة أنقرة على تنفيذ القرارات ووضع نتائج ملموسة".

وشددت شيكيرينسكا على ضرورة متابعة قرار تخصيص النسبة المذكورة، قائلة: "سنحافظ على هذا التركيز في أنقرة أيضا، وسننظم يوما نناقش فيه سبل دعم القطاع الصناعي".

وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية لفتت مسئولة الحلف إلى أن مسألة زيادة الدعم لأوكرانيا ستكون أيضا على جدول الأعمال.

وشددت على أن استمرار الدعم بالغ الأهمية لتمكين أوكرانيا من الجلوس إلى طاولة المفاوضات وهي في موقع أقوى.