«تليجراف»: إسبانيا تتخذ تدابير لحماية البريطانيين على أراضيها حال «بريكست» دون اتفاق

أصدرت الحكومة الإسبانية مجموعة من التدابير التي تهدف إلى حماية البريطانيين المقيمين على أراضيها في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية ، اليوم السبت، بأن القرار الملكي سيوفر للبريطانيين المقيمين في إسبانيا الحصول على التأمين الصحي حتى نهاية 2020 على الأقل .. مُضيفة أن أسبانيا ستوفر الإقامة لما يُقدر بنحو 400 ألف على أراضيها، كما ستضمن حرية التنقل عبر حدودها مع جبل طارق.

ومن جانبه..قال وزير الخارجية الأسباني جوزيب بوريل "إن القرار يهدف إلى الحفاظ على مصالح المواطنين سواء الأسبان في المملكة المتحدة أو البريطانيين في أسبانيا الذين مارسوا حقهم في حرية التنقل قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وعلينا أن نحترم ذلك".

ومن جهته .. قال نايجل أستون الذي يناضل من أجل ضمان حقوق البريطانيين في أسبانيا عقب بريكست : إن هناك عشرات الآلاف من البريطانيين سينعمون بالارتياح بعد ضمانات الحكومة الإسبانية..مُضيفًا: "لا يسعنا إلا أن نأمل في أن تقوم الحكومة البريطانية بدورها باحترام مسؤولياتها تجاه الشعب الإسباني في المملكة المتحدة"..مشددا على أن هناك العديد من البريطانيين المقيمين في إسبانيا لايزالون في انتظار تقديم ضمانات طويلة المدى لهم.

وذكرت الصحيفة أن إسبانيا يقطن بها أكبر عدد من البريطانيين الذين يعيشون خارج المملكة المتحدة ، فقد تم تسجيل أكثر من 300 ألف بريطاني يعيشون في إسبانيا إلى جانب عدد غير معروف من الأشخاص غير المسجلين، كما يعبر أكثر من 9 آلاف من العاملين الأسبان الحدود يوميًا مع جبل طارق في حين أن ما يُقدر بنحو 150 ألف من المواطنين الأسبان يعيشون في المملكة المتحدة.

واختتمت الصحيفة قائلة : "إن تلك التدابير ستكون مؤقتة ولن تغير من حقيقة أن أسبانيا لديها فيتو على أية مفاوضات مستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص التنقل عبر جبل طارق".