تقارير عن سماع دوي أعيرة نارية عند خط السيطرة في كشمير

ذكرت وسائل إعلام هندية سماع دوي أعيرة نارية كثيفة عند خط السيطرة في قطاعي نوشيرا وبونش على خط الحدود الفعلي بين باكستان والهند.

ونقلت وكالة أنباء سبوتينك الروسية عن المنفذ الإعلامي الهندي "ريبابليك" أن معسكر "44 ار ار " التابع للجيش الهندي هو المستهدف من الهجوم الإرهابي. ويقول تقرير غير مؤكد أنه جرى قصف مخزن للذخيرة يتبع الجيش الهندي من الجانب الباكستاني من خط السيطرة.

وأشارت التقارير إلى مقتل خمسة مدنيين، من بينهم باكستانيان وثلاثة هنود، في المساء بعدما حوصروا وسط الأعيرة النارية على خط الحدود في قطاع بونش.

وزار رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبن راوات فيلق وايت نايت التابع للجيش الهندي المتمركز في ولاية جامو وكشمير، لتفقد مستوى الاستعداد في ضوء الهجمات الأخيرة على خط السيطرة وهو خط الحدود الفعلي الفاصل بين الشطرين الهندي والباكستاني في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وتوترت العلاقات بين باكستان والهند عقب هجوم إرهابي ضد قافلة أمنية هندية خلف مقتل 40 فردا من القوات شبه العسكرية الهندية في فبراير الماضي. وتشتبه نيودلهي في أن إسلام أباد تأوي وتدعم جماعة جيش محمد التي نظمت الهجوم.