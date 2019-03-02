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حركة السترات الصفراء الفرنسية تخرج إلى التظاهر للأسبوع الـ16

د ب أ
نشر فى : السبت 2 مارس 2019 - 8:29 م | آخر تحديث : السبت 2 مارس 2019 - 8:29 م

خرج محتجو السترات الصفراء، من جديد للتظاهر بشوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية اليوم السبت للأسبوع السادس عشر على التوالي.

وذكرت إذاعة فرانس إنفو، أن مئات عدة من المتظاهرين تحركوا من قوس النصر في مسيرة لمسافة 12 كيلومترا عبر غرب وجنوب العاصمة.

وأظهرت قناة "بي إفى إن تي في" تظاهرات هادئة في مدن مثل نانت وبوردو.

وبدأت الحركة التي ليس لها قائد، في نوفمبر، احتجاجا على خطط لزيادة ضريبة على الوقود، التي جرى إلغاءها فيما بعد.

وتطورت إلى المطالبة بخفض الضرائب وتكلفة المعيشة وبالمزيد من الأشكال المباشرة للديمقراطية وباستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

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