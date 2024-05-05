ماكرون: الحوار مع روسيا يجب أن يستمر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن الحوار مع روسيا يجب أن يتواصل.

وفي حوار مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" اليومية الفرنسية قال ماكرون" إننا نفعل الشيء الصحيح بترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع روسيا، وبغير ذلك، فإننا سوف نكون قد تخلينا عن النظام الدولي علاوة على السلام والأمن".

ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أنه في الوقت ذاته من الضروري المضي قدما في سياسة" الغموض الاستراتيجي" نحو روسيا.

وكان ماكرون قد قال في أواخر أبريل الماضي، في حديث بجامعة السوربون في باريس، إن أوروبا يجب أن تكون مستعدة لبناء علاقات مع روسيا في أعقاب انتهاء الصراع الأوكراني.