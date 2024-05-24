طلعت مصطفى وSkydive Pharaohs تطلقان أول حدث رياضي لمحبي القفز بالمظلات في مدينتي

نظمت مجموعة طلعت مصطفى الحدث الرياضي "Fly over Madinaty"، وهو أول فعالية يتم تنظيمها في مدينتي لمحبي رياضة القفز بالمظلات، وذلك بالتعاون مع Skydive Pharaohs.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من "Fly over Madinaty" بمشاركة 40 شخصاً، وتضمنت نوعين من القفز بالمظلات.

الأول كان القفز الحر من مسافة 13 ألف قدم، وشارك فيه 25 شخصاً، وكانت نقطة الانطلاق من "أوبن إير مول مدينتي". تجمع المشاركون وتوجهوا إلى مطار العاصمة الدولي لاستقلال الطائرة وتنفيذ القفزة بالمظلات، والتي هبطت في نادي مدينتي للجولف.

والنوع الثاني من القفز كان بمظلات "الباراموتور" بمشاركة 15 شخصاً، ونفذوا القفزة من مسافة 4 آلاف قدم وهبطوا بجوار بوابة 2 مدينتي.

ويهدف الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب محبي المغامرات من داخل وخارج مصر وتوفير تجربة مثيرة وممتعة للمشاركين.

وتعكس إقامة الحدث الإمكانيات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي، والتي تتيح ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية، لتكون مدينتي نقطة جذب للسياحة الرياضية ومقصداً لإقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.