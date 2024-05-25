رسائل متبادلة بين ولي العهد السعودي والقائم بأعمال الرئيس الإيراني

قال محمد مخبر القائم بأعمال الرئيس الإيراني، أن تطوير العلاقات مع الجيران والدول الصديقة من النجاحات والاستراتيجيات المهمة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وأضاف في اتصال هاتفي من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة: «من الصعب علينا أن نفقد رئيسا شعبيا ومجتهدا مثل رئيسي، لكن حركة البلاد لن تتغير وستستمر نفس روح الاهتمام والثقة بين إيران والسعودية كما كانت في عهد الرئيس الشهيد»، كما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأضاف: «استمرار سياسة الجوار التي تنتهجها الحكومة الـ13، وتطوير العلاقات مع دول المنطقة هو الخيار الوحيد أمامنا جميعا، فالرفقة والتعاطف مع بعضنا بعضا هو ضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة».

ووصف مخبر العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية بأنها أساسية بالنسبة للعالم الإسلامي، مضيفا: «على الرغم من معارضة بعض القوى، إلا أن علاقاتنا اليوم وصلت إلى مستوى جيد، والمنطقة في حاجة ماسة إلى توسيع هذه العلاقات».

وأكد الرئيس الإيراني المؤقت، لولي العهد السعودي، أن "طهران والرياض بحاجة إلى دعم وتعزيز واستقرار هذه العلاقات السياسية، من خلال زيادة التفاعلات الاقتصادية وإزالة العقبات، خاصة أمام القطاع الخاص في البلدين، وتلبية الاحتياجات المتبادلة لبعضهما بعضا.

وفي نهاية الاتصال الهاتفي، تبادل الجانبان السعودي والإيراني الدعوات لزيارة بلديهما، بحسب وكالة مهر.

من ناحيته، أعرب ولي العهد عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، في حادث تحطم مروحية على الحدود بين إيران وأذربيجان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشاد ابن سلمان ومخبر بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين بلديهما من تطور على عدد من الأصعدة، وأكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.